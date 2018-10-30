Два самолёта едва не столкнулись в небе над Испанией

2 октября в небе над Испанией едва не произошло столкновение двух самолётов бюджетной авиакомпании Ryanair. Об этом стало известно лишь сейчас.

Как стало известно испанским СМИ, один из самолётов Boeing 737-800 следовал по маршруту из Сантьяго в Пальму, второй выполнял рейс Севилья-Тулуза. Воздушные судна оказались на опасном расстоянии друг от друга, пролетая над Наваррой около 15:30.

По информации La Voz de Galicia, инцидент произошёл на высоте 10 тысяч метров в 30 км к востоку от Памплоны, когда Boeing, следовавший из Севильи, отклонился от маршрута и приблизился на опасное расстояние к самолёту из Сантьяго. После того как сработала автоматическая системы предупреждения, пилоты, следуя командам, сумели разойтись в воздушном пространстве и продолжили курс без инцидентов.

Комиссия по происшествиям и инцидентам в гражданской авиации (CIAIAC) ведёт расследование.