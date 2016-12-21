Два района Мурсии объявлены зонами стихийного бедствия

В ходе визита в пострадавшие от проливных дождей комарки Кампо-де-Картахена и Мар-Менор министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо объявил данный район зоной стихийного бедствия, чтобы упростить процесс выдачи субсидий на ликвидацию последствий стихии. Как сообщают информагентства страны, Соидо пообещал немедленно предоставить помощь отраслям инфраструктуры, сельского хозяйства и окружающей среды через министерства и государственные администрации.

Министр отметил, что своевременное информирование и корректная координация работы различных структур позволили минимизировать возможные отрицательные последствия. По словам Соидо, Генеральное управление Службы гражданской защиты направит на место группу техников, которые займутся выдачей финансовой помощи пострадавшим.

В свою очередь, председатель правительства Мурсии Педро Антонио Санчес заявил о преждевременности оценки ущерба, однако напомнил, что у региональных властей есть особый экстренный фонд для подобных случаев. «Мы предоставим надлежащий и необходимый бюджет, чтобы никто не остался в одиночестве перед лицом этой трагедии», - отметил Санчес.

Как и министр Соидо, председатель местного правительства отметил «достойный похвалы труд и превосходную координацию деятельности государственной администрации» с момента начала стихийного бедствия. В особенности это касается зоны Мар-Менор, где усилия властей дают положительные результаты с точки зрения гарантий безопасности граждан.