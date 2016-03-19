Два испанца погибли в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону

Среди членов экипажа самолета «Боинг 737-800», разбившегося в аэропорту Ростова-на-Дону, были два гражданина Испании. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на консульство. Они погибли.