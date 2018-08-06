Durex срочно отзывает партию презервативов в Испании

Производитель презервативов Durex в срочном порядке изымает из продажи 14 партий товаров, поскольку они «не прошли обязательные испытания на долговечность при длительном хранении».

В Испании отзывают презервативы из серии Real Feel и Sin Latex, в других странах Европы – Love Collection, Natural Feeling и Natural Sensation.

В компании пояснили, что проведённые недавно тесты показали, что часть презервативов, которые были произведены ранее в этом году и уже поступили в продажу, не соответствуют стандартам долговечности и могут порваться во время использования.

В Durex также подчеркнули, что речь идёт об ограниченном количестве товара и в большинстве случаев повода для беспокойства нет. Министерство здравоохранения Испании опубликовало список партий, которые подлежат изъятию из продажи.