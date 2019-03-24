Дочь женщины, выдававшая себя за внучку Дали, найдена мёртвой на скамейке

Элизабет Мартин Абель, дочь Пилар Абель, проигравшей дело о признании отцовства художника Сальвадора Дали, была обнаружена мёртвой на улице в Жироне.
По информации издания ABC, тело 39-летней женщины было найдено на скамейке на площади Кальвет-и-Рубалькаба. После того, как сообщение об этом поступило в полицию, на место прибыла бригада скорой помощи, однако женщина уже была мертва, и медики не смогли ничем помочь.
Газета добавляет, что это уже второй удар для лже-дочери Дали, за последнее время. В прошлом феврале скончалась её мать, Антония Мартинес, которая предположительно поддерживала интимную связь с каталонским сюрреалистом.
Элизабет Мартин Абель похоронили на кладбище в Фигерасе. О причинах смерти не сообщается, однако следов насилия на теле не обнаружено.
Как ранее сообщала noticia.ru, иск Пилар Абель потребовал эксгумации тела Дали, которая состоялась ровно год назад.Темы: Происшествия