Десятки испанцев обмануты фальшивой волонтёрской организацией

Более сотни молодых людей из Испании, в том числе несовершеннолетних, отправились в Гану в качестве волонтёров при посредничестве организации Yes We Help, которая оказалась фальшивой неправительственной организацией.

Общество с ограниченной ответственностью Yes We Help позиционировало себя как идеального проводника для волонтёрской деятельности, обещая безопасность, высокую степень организации и контроля. В реальности же волонтёры оказались брошены на произвол судьбы в африканской стране, где они провели около месяца.

Несколько несовершеннолетних девушек сообщили о сексуальных домогательствах, другие были незаконно арестованы. Около сотни человек удерживали в общежитии вооружённые люди, которые выдавали себя за агентов местной полиции.

Как сообщают волонтёры, Yes We Help не участвовала в реальных гуманитарных проектах в Гане, а в месте, где они жили, не было представителей организации. Родители молодых людей обратились в испанское посольство в Гане, сотрудники которого организовали для волонтёров сопровождение в аэропорт.

Yes We Help привлекала молодых людей в социальных сетях, продвигая проект с помощью инфлюенсеров и блогеров. Основной аудиторией были молодые девушки.

Пострадавшие волонтёры готовят коллективный иск против мошенников и требуют вернуть деньги, которые они перечислили на счёт организации, а также возместить траты на дорогу. Каждый заплатил за поездку 850 евро, часть из которых должна была быть направлена на гуманитарную помощь и организационную поддержку. По словам молодых людей, они получают большое количество сообщений от участников других проектов Yes We Help в Гане и на Шри-Ланке.

Руководитель организации, молодой предприниматель из Барселоны Яго Саррока Момпарт уже был замечен в мошеннических схемах. Он всё отрицает и, со своей стороны, обвиняет волонтёрок в употреблении наркотиков, драках и кражах.

