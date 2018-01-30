ДАИШ планировала теракт в Барселоне еще в 2015 году

Террористическая организация ДАИШ планировала в сентябре 2015 года совершить серию терактов в Барселоне, что должно было стать началом кампании террора в Европе.

Доклад, посвящённый предыстории терактов в Барселоне и Камбрильсе в августе 2017 года, был подготовлен Королевским институтом международных стратегических исследований. В докладе подтверждается, что столица Каталонии была не только главной целью командования "Исламского государства", но и первым европейским городом, где организация планировала масштабную атаку. Вслед за терактами в Барселоне должны были состояться нападения во Франции и Бельгии.

В документе сообщается, что джихадистам не удалось воплотить свой замысел в связи с задержанием в июне 2015 года марокканца Абдельхалила Аита эль-Каида, который вернулся в Европу после прохождения подготовки в Сирии с целью организовать теракт в каталонской столице .

Эксперты выяснили, что несостоявшийся теракт должен был проходить по той же схеме, что и в Париже и предполагал применение автоматов Калашникова и бомб в нескольких местах с большим скоплением людей, включая концертные залы, зоны с ресторанами и спортивные площадки.

Исследование основано на проведённых в конце 2017 года интервью источников, связанных с расследованием терактов в Барселоне и Камбрильсе: в каталонской полиции, испанской национальной полиции, Гражданской гвардии, Национальном разведывательном центре, Центре по борьбе с терроризмом и органзованной преступностью и Генеральной прокуратуре.