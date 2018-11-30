Четверых иностранцев подозревают в причастности к исчезновению женщины на Ибице

Гражданская гвардия задержала четырёх мужчин, которые подозреваются в причастности к исчезновению Нурии Эскаланте на острове Ибица.
52-летняя женщина приехала на остров из Аликанте и числится пропавшей с 31 октября.
Все задержанные – иностранные граждане. Пока не сообщается были ли они знакомы с пропавшей.
Поиски женщины продолжаются и охватывают разные районы Сан-Антони. Агенты проверили, в том числе, заброшенные дома и колодцы, но никаких следов, указывающих на местонахождение женщины, не нашли.
Подробности следствия не разглашаются, однако в Гражданской гвардии отметили, что ход расследования изменился, и всё указывает на то, что к исчезновению Эскаланте причастны посторонние лица. Полиция изучает круг общения женщины на острове.Темы: Происшествия