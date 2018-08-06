Четверо задержаны в Кордобе за спланированное нападение на Гражданскую гвардию

Сотрудники Гражданской гвардии задержали в Монторо (Кордоба) четырёх человек, которым предъявлены обвинения в организации нападения на представителей власти и угрозах. Ещё трёх молодых людей подозревают в соучастии в преступлении.

Задержанные – жители муниципалитетов Адамус и Монторо, всем им от 17 до 27 лет.

Инцидент произошёл ещё в конце октября 2017 года. Автомобили Гражданской гвардии вечером патрулировали окрестности Монторо с целью предотвращения браконьерства. Они были вынуждены остановиться на подъезде к одному из охотничьих домиков из-за того, что за кузов машины зацепилась пластиковая леска, которая была натянута через дорогу. Агенты вышли из автомобиля, чтобы отцепить её, и услышали поблизости выстрел. Гвардейцы вернулись в машину и проехали некоторое расстояние, когда прозвучал ещё один выстрел и пуля пролетела перед одним из полицейских автомобилей. Сотрудники сообщили о происходящем диспетчерам и попросили подкрепления, а сами приступили к поискам стрелявшего, которые не увенчались успехом.

Позже при свете дня был произведён более детальный осмотр местности, и на одном из дорожных знаков в начале пути была обнаружена записка с угрозами и предупреждениями в адрес полицейских, а дальше на дороге была найдена ещё одна леска.

Под подозрения следователей сразу попал молодой человек, который накануне инцидента охотился в этой местности и был привлечён к ответственности за нарушение закона о флоре и фауне. У него обнаружили сети, электронный манок и батарею. Впоследствии полиция смогла установить личности предполагаемых авторов нападения.