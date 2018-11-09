Центральные вокзалы Мадрида и Барселоны эвакуировали из-за угрозы взрыва

7 ноября пассажиры и сотрудники были эвакуированы с центральной железнодорожной станции Мадрида Atocha после инцидента на станции Sants в Барселоне, где был обнаружен подозрительный пакет.

Как сообщили в Renfe, в испанской столице эвакуация началась в среду в 09:45 по приказу полиции. Очевидцы добавили, что сотрудники просили пассажиров как можно скорее покинуть станцию.

В Барселоне агенты Мосос-д'Эскуадра эвакуировали пассажиров двух скоростных поездов AVE, которые стояли на 3 и 4 пути. Причиной тому стал подозрительный чемодан, в котором с помощью сканера был обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. На вокзал, помимо сотрудников полиции, прибыли агенты службы Tedax, специализирующейся на обезвреживании взрывчатых устройств. Инцидент произошёл около 08:00.