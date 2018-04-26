Центр Барселоны облюбовали лабораторные крысы

Площадь Каталонии в Барселоне наводнили белые крысы. Грызуны поселились по соседству с обычными городскими крысами, которые, как правило, живут в канализации, но вырыли норки на поверхности, у ограждений на площади.

Мэрия Барселоны начала борьбу с крысами. На площади появились таблички, с помощью которых власти информируют жителей о том, что на клумбах и газонах были установлены ловушки для грызунов. При этом подчёркивается, что специальные устройства не представляют опасности для людей или домашних животных, а содержащийся в них яд действует только на крыс. В ближайшие дни крысоловки также будут установлены в канализации.

Эксперты сообщают, что белые крысы могли сбежать из лаборатории или зоомагазина, а также могли быть чьими-то питомцами. При этом специалисты отмечают, что начало крысиной колонии может положить всего одна особь. Создание норок свидетельствует о том, что они готовятся к размножению. Также отмечается, что комфортный каталонский климат способствует их распространению, и полная ликвидация крыс представляется маловероятной.

В центре Барселоны в этом году запланировано 19 операций по дератизации. В то же время власти заверяют, что присутствие крыс не представляет опасности для здоровья населения.