Бык забодал пожилого мужчину во время «огненной» корриды в Валенсии

71-летний мужчина погиб во время традиционных боёв быков в муниципалитете Херика (Кастельон). На него напал бык с горящими рогами.

Во время «огненной» корриды к рогам прикрепляют горящие факелы. Как сообщили в муниципалитете, инцидент произошёл поздно ночью в воскресенье, когда на улицу выпустили второго «огненного» быка.

По рассказам очевидцев, разъярённый бык на большой скорости ворвался на площадь, сбил расставленные ловушки и поднял на рога мужчину, который стоял, повернувшись спиной, и не видел приближающееся животное. После того как мужчина оказался на рогах, бык сбросил его, и во время падения тот получил сильный удар.

Животное забежало в загон, а раненого увезла «скорая помощь». Мужчину доставили в больницу Сагунто, где спустя несколько часов он скончался.