Бык пронзил рогами молодого испанца

Один из участников энсьерро в муниципалитете Фернан-Кабальеро (Сьюдад-Реаль) оказался на рогах у быка и скончался от полученных травм.

Традиционный забег с быками проводился по случаю праздника города.

Как сообщили власти Кастилии-Ла-Манчи, инцидент произошёл около 19:00 29 августа. «Скорая помощь» забрала молодого человека в Университетскую больницу Сьюдад-Реаль. Он поступил в медучреждение около 20:00 с остановкой сердца, и, несмотря на все усилия врачей, его не удалось вернуть к жизни.