Бык насмерть забодал мужчину на празднике в Кадисе

Один мужчина скончался и ещё один получил тяжёлые травмы после столкновения с быком во время традиционного праздника в Аркос-де-ла-Фронтера (Кадис).

Забег с быками «Торо-дель-Алилуйя» проводится в вербное воскресенье.

В муниципалитете рассказали, что бык проткнул 50-летнему мужчине лёгкое и нанёс ещё одно ранение в икроножные мышцы. Участника забега доставили в мобильный медицинский пункт, организованный на месте проведения праздника, а позже – в больницу, однако спасти его не удалось, и он скончался от потери крови.

Ещё один мужчина получил травму в области живота и был госпитализирован. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.