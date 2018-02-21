Британские футболисты угнали такси в Барселоне

Четверо игроков британского футбольного клуба премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принесли свои официальные извинения за то, что угнали такси во время тренировочных сборов в Барселоне.

Инцидент произошёл рано утром 16 февраля. Футболисты «одолжили» автомобиль, который был припаркован у ресторана McDonald's, и приехали на нём в свой отель.

Четверо соучастников «угона» – защитник Джонни Эванс, полузащитники Гарет Барри и Джейк Ливермор и запасной голкипер Боаз Майхилл. Сотрудники каталонской полиции допросили британцев, однако дело открывать не стали, и их всех отпустили.

В клубе пообещали провести внутреннее расследование и применить строгие дисциплинарные меры к игрокам.