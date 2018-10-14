Более сотни мёртвых животных найдены на Майорке после наводнения

Фонд Natura Parc подобрал более сотни тел животных, которые погибли в результате наводнения в ночь с 9 на 10 октября на Майорке.

Как сообщили в организации, трупы животных начали убирать 11 октября. Так, в одном из районов на поле было обнаружено почти полсотни мёртвых куриц и кроликов, на пляже Costa dels Pins нашли кобылу и свинью, на рынке Сан-Лоренсо – ещё одну свинью. Также погибло много собак, овец и коз. В первый день поисков удалось найти несколько живых собак и сухопутных черепах.

В организации считают, что по мере разбора завалов в ближайшие дни количество трупов животных увеличится.

Фонд также работает над тем, чтобы собрать корм для потерявшихся животных.