Более 30 человек пострадали на американских горках в Мадриде

По меньшей мере 33 человека получили легкие ранения в результате столкновения двух составов на американских горках в Мадриде. Авария произошла в столичном парке развлечений на аттракционе под названием "Поезд из шахты" в воскресенье в 14:30. Несмотря на легкий характер травм, 27 человек были доставлены в различные госпитали Мадрида.
Как сообщают испанские СМИ, столкновение между двумя составами произошло в момент торможения. "Поезд из шахты" - "семейный" аттракцион, который рассчитан на широкую аудиторию. Кроме того, подчеркивает издание 20Minutos, здесь впервые внедрили технологию дополненной реальности, когда пассажиры надевают специальные очки.
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