Более 30 человек пострадали на американских горках в Мадриде

По меньшей мере 33 человека получили легкие ранения в результате столкновения двух составов на американских горках в Мадриде. Авария произошла в столичном парке развлечений на аттракционе под названием "Поезд из шахты" в воскресенье в 14:30. Несмотря на легкий характер травм, 27 человек были доставлены в различные госпитали Мадрида.