Более 180 человек пострадали в Каталонии за день

В результате массовых беспорядков в Каталонии в минувшую пятницу пострадали больше 180 человек, сообщают испанские СМИ.
Больше всего пострадавших в Барселоне - около 150 человек. 63 человека доставлены в различные медицинские учреждения. Протестующие оказывали активное сопротивление силам правопорядка, бросали в них камни, жгли мусорные баки и покрышки. Один полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии - радикалы повалили его на землю и ударили тяжелым предметом, предположительно, булыжником.
В пятницу в Каталонии задержаны 54 человека. Такие данные приводит местная полиция.Темы: Происшествия Барселона