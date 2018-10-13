Более 1300 населённых пунктов в Испании - под угрозой затопления

В 1342 зонах в Испании объявлено предупреждение из-за потенциальной угрозы затопления. 43 из них расположены на Балеарских островах, в том числе в районах, неподалёку от Сан-Лоренсо (о. Майорка), где во вторник произошло наводнение, унёсшее жизни 12 человек.

По данным Министерства экологического перехода, 850 из этих зон находятся близ русел рек, 450 – на побережье.

Карты рисков, с помощью которых анализируется степень угрозы в определённый промежуток времени, указывают на то, что в Сан-Лоренсо подобные явления могут наблюдаться примерно раз в десять лет. Предыдущее крупное наводнение случилось в 2007 году, но, как вспоминают очевидцы, оно не было столь разрушительным.

На протяжении последних месяцев в Испании готовят обновлённый документ о зонах повышенного риска, который должен быть представлен в Европейский Союз не позднее марта следующего года.

Карты рисков затопления в 2016 году включали 110 зон на западе Кантабрии, 773 – на востоке Кантабрии, 210 на побережье Галисии, 42 – в бассейнах рек Каталонии, 200 – в долинах Андалусии, 43 – на Балеарских островах, 7 – в Сеуте, 5 – в Малаге. На Канарских островах также выделяется большое количество таких зон: по 7 – на острове Эль-Йерро и на Ла-Гомере, 12 – на Ла-Пальме, 34 – на Фуэртевентуре, 37 – на Лансароте, 45 – на Тенерифе, 46 – на Гран-Канарии. Опасность затопления существует в бассейнах рек Гвадалькивир (110 зон), Гвадиана (43), Дуэро (26), Эбро (46), Хукар (58), Миньо (24), Сегура (44), Тахо (33) и других.