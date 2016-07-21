Бесхозный чемодан спровоцировал панику на Коста-дель-Соль

Туристка из Южной Кореи, оставившая свой чемодан у скамейки, спровоцировала панику на испанском курорте Нерха (побережье Коста-дель-Соль). Девушка решила проблему багажа при путешествиях в одиночестве весьма экстравагантным способом, привязав его к скамейке, и отправилась наслаждаться панорамными видами на Гибралтарский залив. Спустя несколько минут чемодан был обнаружен одним из местных жителей, который поднял тревогу.

«Разумеется, когда ты видишь привязанный к скамейке чемодан в общественном месте, этот вопрос рассматривается серьезно», - отметил пресс-секретарь местной мэрии. «Полиция обращалась с ним как с подозрительным предметом, возможно, содержащим бомбу, и привела в действие протокол на случай террористической угрозы». В рамках его реализации из близлежащих окрестностей были эвакуированы сотни людей. На место прибыли специалисты саперной бригады Tedex.

Когда туристка поняла, что стала причиной всеобщей тревоги, она подошла к полицейским и разъяснила ситуацию. «Она очень сожалела о случившемся и была очень смущена вызванным хаосом», - отметил пресс-секретарь мэрии. «Туристка сказала, что всего лишь хотела обезопасить свой чемодан, пока покупает еду», - добавил он. Путешественнице вернули багаж и предупредили, что, несмотря на отсутствие наказания за ее действия, повторять их в будущем не стоит.