Баски погнались за полицией из-за того, что их вечеринку разогнали

В выходные в Альготре проходил городской праздник. Некоторые жители решили продолжить гуляния до самого утра. В 06:00 в понедельник полицейские решили разогнать уличную вечеринку и отобрали у молодых людей портативную акустику. Как пояснили в мэрии, «музыка из устройства звучала на полной громкости на улице в то время, когда шуметь уже запрещено».

Забрав акустическую систему у молодых людей, агенты сложили её в полицейскую машину. Десятки человек стали окружать полицейских, выкрикивая оскорбления в их адрес. Напряжение нарастало и переросло в преследование: недовольные молодые люди погнались за полицейскими автомобилями. Когда агенты оторвались от погони, молодёжь выплеснула свой гнев на мусорные контейнеры, перевернув несколько штук.

В полицейских профсоюзах действия агентов подвергли критике, заявив, что подобный «побег» представляет собой неподобающее поведение для сотрудников полиции.