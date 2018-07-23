Банда грабителей орудовала в Барселоне под видом газовой службы

Каталонская полиция произвела ряд задержаний в нескольких муниципалитетах провинции Барселона. 5 человек подозреваются в мошенничестве и ограблениях. Они выдавали себя за инспекторов газовой и энергетической служб, чтобы беспрепятственно проникать в жилища.

Жертвами банды, в основном, были пожилые люди. Известно о 29 случаях ограбления, в результате которых злоумышленники в сумме завладели 95 тысячами евро.

Как сообщают в полиции, четверо из задержанных занимались непосредственно грабежом. При этом сначала они связывались с пожилыми людьми по телефону и договаривались о дате проведения «инспекции». Кроме того, под предлогом возвращения ошибочно начисленной платы за газ или электричество они получали от жертв их банковские данные и позже похищали деньги с их счетов.

Ещё один участник банды оказался владельцем ювелирного магазина. Он скупал драгоценности, которые преступники похищали из домов.

Членам банды от 26 до 42 лет. Им вменяются в вину такие преступления как участие в преступной группе, ограбление с применением насилия и мошенничество.

В домах задержанных и в ювелирном магазине прошли обыски, в результате которых было обнаружено 11 500 евро наличными, драгоценности, часы, мобильные телефоны, а также костюмы, похожие на униформу газовой службы.