Азиатский шершень добрался до Барселоны

Инвазивный вид Vespa velutina отличается тем, что поедает других пчёл. Экологи подтвердили, что на прошлой неделе азиатский шершень также был впервые обнаружен в комарке Баш-Льобрегат. Эти случаи свидетельствуют о том, что вид прочно обосновался в Каталонии.

О наличии гнезда на кампусе сообщил работник университета. Прибывшие на место специалисты проверили гнездо и сообщили, что в нём находилось 12-17 особей Vespa velutina. Экологи поставили в известность мэрию Барселоны, для того чтобы специальные службы предприняли соответствующие меры по удалению гнезда с территории учебного заведения.