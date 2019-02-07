Авиаинструктор и курсант разбились на самолёте под Мадридом

Самолёт авиационной школы упал в муниципалитете Кихорна (Мадрид). Находившиеся внутри курсант и лётчица-инструктор погибли.
Гражданская гвардия полагает, что перед падением произошло столкновение со сверхлёгким летательным аппаратом. Обстоятельства произошедшего выясняются, но всё указывает на то, что именно по этой причине самолёт потерял баланс.
Инцидент произошёл в сельской местности неподалёку от аэродрома, расположенного между Кихорной и Вильянуэва-де-ла-Каньяда.
Погибшие – испанка1988 года рождения и афганец 1992 года. Они получили множественные травмы. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать их смерть.Темы: Происшествия Мадрид