Аргентинская полиция задержала брата Месси

Матиас Месси, один из старших братьев футболиста Лионеля Месси, задержан в Аргентине после инцидента в городе Вилья-Хесель к югу от Буэнос-Айреса.

Матиас Мессии стал виновником аварии, угрожал водителю другого автмобиля оружием, а при задержании у него было обнаружено два косяка с марихуаной.

Журнал Olé сообщает, что Месси был за рулём Land Rover, когда врезался в Volkswagen Vento. После столкновения брат игрока ФК «Барселона» вступил в перепалку с водителем Volkswagen и угрожал ему оружием. Полицию вызвали очевидцы происшествия.

Матиас Месси уже привлекался к ответственности за разные преступления. Так, в результате одного из инцидентов, после того как яхта аргентинца была найдена дрейфующей в море со следами крови, он был арестован за незаконное хранение оружия военного образца.