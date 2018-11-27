Активисток Femen, приковавших себя к алтарю в испанском соборе, оправдали

Испанский суд вынес оправдательный приговор в отношении двух активисток радикального движения Femen, которые обвинялись в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.

Девушки приковали себя цепью к алтарю Кафедрального собора Альмудена в Мадриде в знак протеста против реформы законодательства об абортах, предложенной Народной партией.

Законопроект предполагал введение существенных ограничений, в том числе лишал женщин права на свободное прерывание беременности на раннем сроке. Это положение вызвало широкую полемику в испанском обществе, что в конечном итоге привело к отставке одного из его инициаторов бывшего министра юстиции Руиса Гальярдона.

Суд пришёл к заключению, что активистки не совершали преступлений, в которых их обвиняли испанская прокуратура и Ассоциация христианских адвокатов. В судебном постановлении отмечается, что действия совершались «исключительно для защиты одной идеи – права на аборт».