Активистки Femen разделись на акции сторонников Франко в Мадриде

Активистки из радикальной группы Femen попытались сорвать демонстрацию сторонников Франсиско Франко, которая в воскресенье прошла в Мадриде по случаю годовщины смерти испанского диктатора.

По данным полиции около двух сотен сторонников Франко собралось на площади Пласа-де-Орьенте, где каудильо в своё время выступал с обращениями к народу. Многие из присутствующих держали флаги, зонты и другие аксессуары в цветах фалангистской символики.

Три активистки с обнажённой грудью прервали манифестацию. На телах девушек были надписи: «легальный фашизм» и «национальный позор». Они были сразу же задержаны полицией. Некоторые демонстранты агрессивно отреагировали на появление девушек и даже попытались напасть на них.

Акция памяти Франко прошла на фоне полемики в испанском обществе по поводу предложения правительства о перезахоронении его останков.