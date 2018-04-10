92 иностранца утонули на Канарах с 2015 года

70% утонувших у берегов Канарских островов – иностранцы. В период с января 2015 по март 2018 года на архипелаге утонуло 92 иностранных гражданина.

В общей сложности, по данным проекта Canarias, 1500 Km de Costa, за два с половиной года произошло 184 несчастных случая на воде с участием иностранцев. Среди погибших больше всего немцев – 34 человека. Также на Канарах утонуло 12 британцев, 5 французов и по 3 человека из Польши, Норвегии и Швейцарии. В первом квартале 2018 года доля иностранцев среди утонувших достигла 89%.

Большинство несчастных случаев происходят по неосторожности и невнимательности. Зачастую отдыхающие пренебрегают предупреждениями в виде красных флагов на пляже, купаются на пляжах, где нет спасателей, а также попадают в отбойное течение.

Инициатива Canarias, 1500 Km de Costa принадлежит Городскому совету Гран-Канарии и распространяется на весь архипелаг. К кампании по повышению безопасности на воде и культуры поведения на пляжах для предотвращения несчастных случаев присоединяется всё больше туроператоров.

В настоящее время в 35 отелях сети Lopesan и Gloria Palace запустили информационную кампанию. В видеороликах продолжительностью в одну минуту демонстрируются самые распространённые угрозы на воде. Ожидается, что к инициативе присоединится ещё полсотни отелей.