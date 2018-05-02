50 подземных толчков зарегистрированы за сутки на Канарских островах

Всего за 24 часа у Тенерифе и Гран-Канарии было зарегистрировано 50 подземных толчков слабой интенсивности.

Первое землетрясение было зафиксировано в 16:55 в воскресенье. В районе крупнейших островов канарского архипелага самые сильные толчки не превышали 2-2,1 баллов по шкале Рихтера. Между островами Фуэртевентура и Гран-Канария землетрясения достигали 3,2 баллов.

Поскольку толчки были слабыми, и такие явления на архипелаге не редкость, для жителей Канарских островов волна землетрясений осталась незамеченной.

В Национальном географическом институте отмечают, что толчки имели тектоническое происхождение и не связаны с вулканической активностью.