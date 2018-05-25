30 человек, связанных с сепаратистами, задержаны в Каталонии по делу о мошенничестве

Испанская полиция задержала 30 человек в рамках крупной операции, связанной с расследованием схемы мошенничества, с помощью которой государственные средства перенаправлялись организациям, связанным с сепаратистским процессом. Половину из них позже отпустили.

Операция Estela предполагает обыски в государственных учреждениях Каталонии, в том числе в Собрании депутатов Барселоны, а также в офисах, кабинетах, домах и на предприятиях в Барселоне, Манресе, Олоте, Тордере, Кабрилсе и Реусе.

В числе задержанных - экс-председатель Собрания депутатов Барселоны и бывший мэр Мартореллы (Барселона) Сальвадор Эстеве, который впоследствии был отпущен, и мэр Тордеры Жоан Карлес Гарсия, ранее руководивший международным отделом Демократической конвергенции Каталонии.

Схема мошенничества предполагала перераспределение государственных средств, предназначавшихся для проектов в развивающихся странах Латинской Америки, Марокко и Боснии. Речь идёт о сумме не менее чем в 2 млн евро, которые вместо этих проектов достались компаниям и организациям, участвовавшим в сепаратистском процессе.

Задержанных обвиняют в злоупотреблении служебным положением, торговлей влиянием, ненадлежащим использованием государственных средств, подделке документов и мошенничестве.