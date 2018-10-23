270 человек эвакуировали из отеля на Майорке из-за пожара

В отеле Eurotel Punta Rotja на востоке Майорке в понедельник утром начался пожар, в связи с чем были эвакуированы 266 человек, включая персонал и постояльцев.
Как сообщает Гражданская гвардия, один из клиентов отеля получил отравление дымом. Ему была оказана помощь прибывшей на место бригадой медицинской помощи.
По словам правоохранителей, всё указывает на то, что возгорание произошло в одном из номеров. Было начато расследование для выяснения обстоятельств происшествия.
Пожар был ликвидирован в течение часа и в скором времени постояльцы смогли вернуться в номера.
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