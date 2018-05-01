14 человек пострадали из-за града в Мадриде и Касересе

В провинциях Мадрид и Касерес в воскресенье прошёл сильный град, ставший причиной нескольких ДТП на трассах. В результате столкновений 14 человек получили лёгкие ранения. Большинство аварий произошло в Кольменар-Вьехо (Мадрид) и Баньос-де-Монтемайор (Касерес).

На трассе M-607 в столичном регионе столкнулось 20 автомобилей, в связи с чем участок дороги был временно перекрыт. В ДТП пострадало 11 человек, большинство из них обратились за помощью с ушибами и болями в шейном отделе позвоночника. Девять человек были доставлены в больницы.

В провинции Касерес погодные условия привели к нескольким столкновениям на трассе A-66. Участниками аварий стало 12 автомобилей. Три человека получили незначительные травмы.