10 человек задержаны за подделку билетов на матчи «Барселоны»

Гражданская гвардия задержала в пятницу 10 человек, которые подозреваются в фальсификации входных билетов на матчи ФК «Барселона».

Как сообщают в полиции, операция «Дуарте» направлена по меньшей мере против восьми компаний, причастных к подделке билетов. В день операции также было проведено девять обысков.

К преступной схеме привлекали обладателей абонементов на матчи, которые предоставляли свои клубные карты. QR-код с документов дублировали и создавали фальшивые билеты, что позволяло обойти контроль.

Расследование началось после матча «Реал Мадрид»-«Барселона» 6 мая, когда контрольная служба изъяла более 2,8 тысяч подделок. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 1,5 млн евро.

В июне совет правления «Барселоны» также объявил о лишении членства в клубе 33 человек и применении санкций к 2,8 тысячам человек, вовлечённых в этот процесс.

Следователи также планируют установить степень причастности всех компаний, а также выяснить работали ли они в рамках единой организованной преступной группировки.