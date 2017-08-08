Сотни мигрантов прорвались на территорию Испании

В минувший понедельник утром большая группа нелегальных мигрантов прорвалась через пограничный переход Тарахаль с территории Марокко в Сеуту.

По предварительным подсчётам Красного Креста, число нарушителей могло достигать 300 человек. По данным Гражданской гвардии, их было порядка двух сотен. Нелегалы сообща пересекли границу и были задержаны уже на испанской территории сотрудниками правоохранительных органов, после чего их направили в Центр временного содержания мигрантов в Сеуте.

Новая тактика нарушителей стала неожиданностью как для марокканских, так и для испанских властей. В связи с сообщениями о возможных попытках незаконного пересечения границы, сотрудники пограничной службы были распределены вдоль периметра, однако, прорыв был совершён непосредственно через пограничный пункт.

Неделю назад границу нелегально пересекли 73 человека, а до этого марокканским и испанским властям удалось задержать около трёх сотен нелегалов.