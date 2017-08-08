В Аликанте устанавливают личность женщины, упавшей с крепостной стены

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Происшествия » В Аликанте устанавливают личность женщины, упавшей с крепостной стены

          В Аликанте устанавливают личность женщины, упавшей с крепостной стены

          14:55 08.08.2017

          В пятницу, 4 августа, в Аликанте неизвестная женщина упала со стены крепости Святой Варвары, с высоты около восьми метров. Сообщение об инциденте поступило в полицию около в тот же день вечером, однако свидетелей происшествия найти не удалось.

          На вид пострадавшей около 30-35 лет. Её доставили без сознания в больницу Аликанте. Женщина не отдаёт себе отчёта в происходящем, ничего не помнит о падении и сообщает противоречивые сведения о себе. При ней не было никаких документов или других вещей, за исключением мобильного телефона, который сейчас разыскивает полиция, чтобы установить её личность.

          Расследование продолжается. По предварительным данным, это был несчастный случай.

          Темы: Происшествия  Аликанте Туризм

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Памплона: Сан-Фермин не обошелся без происшествий Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017