В Аликанте устанавливают личность женщины, упавшей с крепостной стены

В пятницу, 4 августа, в Аликанте неизвестная женщина упала со стены крепости Святой Варвары, с высоты около восьми метров. Сообщение об инциденте поступило в полицию около в тот же день вечером, однако свидетелей происшествия найти не удалось.

На вид пострадавшей около 30-35 лет. Её доставили без сознания в больницу Аликанте. Женщина не отдаёт себе отчёта в происходящем, ничего не помнит о падении и сообщает противоречивые сведения о себе. При ней не было никаких документов или других вещей, за исключением мобильного телефона, который сейчас разыскивает полиция, чтобы установить её личность.

Расследование продолжается. По предварительным данным, это был несчастный случай.