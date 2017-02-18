Зять короля Испании приговорен к 6 годам тюрьмы

Испанский суд приговорил супруга инфанты Кристины - Иньяки Урдангарина - к 6 годам и 3 месяцам тюремного заключения, признав его виновным в мошенничестве, использовании служебного положения и связей, преступлениях против казны. Дочь короля оправдана.

Тем не менее, инфанта должна заплатить штраф в размере 254 тысяч евро. Несмотря на то, суд призвал ее невиновной в финансовый преступлениях мужа, она получала выгоду от них.

Сторона обвинения считает, что Урдангарин занимался хищением бюджетных средств через институт Noos. Эта организация занималась благотворительностью и меценатством в области спорта и туризма. Средства, выделяемые правительством фонду для организации различных мероприятий, уходили на зарубежные счета Урдангарина.