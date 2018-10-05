Журнал Time включил Пучдемона в список претендентов на Нобелевскую премию мира

В числе фаворитов этого года издание называет президента США Дональда Трампа и экс-председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Список номинантов не разглашается, но Time изучил прогнозы экспертов и выдвинул свои предположения. Победитель же будет объявлен в пятницу, 5 октября.

В случае с Пучдемоном, американский еженедельник отмечает его роль в организации референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года . Сообщается, что у каталонского политика довольно высокие шансы на получение премии, судя по ставкам в букмекерской компании Ladbrokes. Пучдемон по-прежнему находится в Бельгии, куда он уехал во избежание ареста в Испании.

В список Time также попали лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Папа Франциск, саудовский блогер Раиф Бадави и Американский союз за гражданские права.

В общей сложности в этом году на премию претендует 331 номинант: 216 человек и 115 организаций.