"Живая" цепь в поддержку самоопределения Страны Басков протянулась на 200 км

Десятки тысяч человек приняли участие в мирной акции в поддержку права на самоопределение Страны Басков. Неравнодушные граждане выстроились в человеческую цепь, которая началась в Сан-Себастьяне, пересекла Бильбао и достигла Витории.

Организаторами акции выступила платформа Gure Esku Dag («В наших руках»). В ней приняли участие политики, общественные деятели, члены и руководители националистических партий и профсоюзов.

Человеческая цепь протянулась на 202 км, завершившись у стен Баскского парламента. Акцию поддержала своим присутствием его председатель Бакартчо Техериа и другие парламентарии. Кроме того, в человеческой цепи можно было заметить мэров Сан-Себастьяна, Бильбао и Витории, а также членов каталонских партий и организаций: Национальной каталонской ассоциации, Òmnium Cultural, партий «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) и «Кандидатура народного единства» (CUP).