Жену Барсенаса выпустили под залог

Росалию Иглесиас, супругу бывшего казначея Народной партии Луиса Барсенаса освбодили из тюрьмы в Мадриде под залог в размере 200 тысяч евро.

Суд приговорил Иглесиас по «делу Гюртеля» к 15 годам и 1 месяцу тюремного заключения. Супруга Барсенаса обвиняется в хищении средств, налоговых преступлениях, подделке документов и отмывании денег.

Залог внёс сын пары Гильермо Барсенас, которому удалось быстро собрать необходимую сумму с помощью родственников и друзей. В итоге Иглесиас провела в тюрьме Soto del Real в Мадриде меньше суток. Ей запрещено покидать территорию Испании и необходимо будет регулярно являться в суд.

Из 29 обвиняемых по «делу Гюртеля» пятеро были заключены под стражу до вынесения окончательного приговора в Верховном суде. Помимо Иглесиас, возможность выйти под залог получила лишь бывшая министр здравоохранения Ана Мато, которой нужно внести 100 тысяч евро. Луис Барсенас, а также экс-глава Мадридского сообщества Альберто Лопес Вьехо и бывший мэр Махадаонда (Мадрид) Гильермо Ортега останутся под стражей. Все они получили тюремные сроки более 30 лет.