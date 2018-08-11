Заместителем директора испанской полиции впервые стала женщина

Министр иностранных дел Фернандо Гранде-Марласка назначил бывшую начальницу полиции Кантабрии Пилар Алуэ Бласко заместителем директора по человеческим ресурсам и подготовке Национального корпуса полиции. Она стала первой женщиной, занявшей столь высокий пост в Генеральной дирекции полиции.

За свою карьеру Алуэ тем или иным образом неоднократно становилось первопроходцем. В 1989 году она возглавила Комиссариат для женщин в Валенсии – уникальное на тот момент подразделение для помощи жертвам гендерного насилия. В 1991 году она стала первым главным инспектором Национального корпуса полиции женского пола, а в 1997 – первой женщиной-комиссаром.

Алуэ также работала в Информационном управлении в Пальме и Верховном управлении полиции Валенсийского сообщества. Её продвижение по службе до руководителя кантабрийской полиции стало ещё одним знаковым событием, поскольку до этого женщины не возглавляли региональные управления Национальной полиции Испании.