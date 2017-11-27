Ювелирный бренд Tous пытается уйти от политических дискуссий

На прошедшей неделе вице-президент ювелирной компании Tous Роса Тоус направила письмо сестре Лусии Карам, возглавляющей фонд Fundación Rosa Oriol, с просьбой пересмотреть состав патронажного совета и сделать его "аполитичным". Как сообщают информагентства Испании, эта мера коснется в первую очередь двух его членов, Элены Ракошник и Пилар Раола. Поводом для ее принятия послужили призывы к бойкоту со стороны пользователей социальных сетей.

"Как президент фонда я должна защитить его репутацию и предотвратить его распад по идеологическим и политическим причинам", - заявила Тоус в своем послании. Она также отметила, что основная задача организации заключается в помощи нуждающимся и что на нее не может влиять политический контекст.

"Я горда быть испанкой и каталонкой, о чем неоднократно заявляла публично. Я не могу допустить, чтобы к членам попечительского совета возникали вопросы в связи с их политическими взглядами", - отметила вице-президент компании. Соответствующие изменения в его составе будут включены в повестку дня следующей встречи патронажного совета, намеченной на 20 декабря.

Представители Tous подтвердили, что в свете сепаратистского движения многие компании региона стали жертвами бойкота как предполагаемые сторонники этой идеологии. Они также рассказали, что управляющие их магазинами поделились беспокойством в связи с постоянным расспросами об отношении фирмы к политической ситуации со стороны клиентов. Члены семьи Тоус озвучили свою позицию во внутреннем циркуляре, который гласил: "Мы – международная компания по своему призванию и испанцы и каталонцы по зову сердца". Впрочем, пользователи социальных сетей вновь поставили позицию бренда под вопрос из-за политических убеждений некоторых попечителей ее фонда.