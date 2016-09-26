Выборы в Стране Басков и Галисии закончились провалом социалистов

Испанская рабочая социалистическая партия потеряла места в парламентах Страны Басков и Галисии, где в воскресенье прошли региональные выборы.

В Галисии социалисты лишились 4 мест в парламенте и теперь занимают лишь 14. А в Стране Басков и вовсе остались с 9 местами по сравнению с 16 ранее.

В обеих автономиях председатели правительства остались на второй срок. В Галисии парламент по-прежнему будет возглавлять Альберто Нуньес Фейхоо из Народной партии, а в Стране Басков - Иньиго Уркулью из Баскской националистической партии.