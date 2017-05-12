Возле культурного центра при посольстве Венесуэлы в Мадриде прошла акция протеста

Как сообщают испанские СМИ, возле культурного центра при посольстве Венесуэлы собрались около 500 человек (по другим данным - около 200) - в основном выходцы из Латинской Америки. Полиция сначала преграждала доступ к зданию, а затем разогнала активистов. После этого посол и другие дипломаты смогли покинуть культурный центр.

Позже посол Венесуэлы в Испании Марио Исеа заявил, что фактически он и еще почти 100 человек на протяжении нескольких часов находились в заложниках, так как не могли выйти из здания. Посол назвал произошедшее "грубым нарушением Венской конвенции".