Власти Испании добиваются ареста еще троих политиков

Испания выдала ордера на арест бывших членов каталонского правительства Антони Комина, Клары Понсати и Льюиса Пуча. Они, как и экс-глава Каталонии Карлос Пучдемон, бежали из страны после референдума о независимости в 2017 году.
Двое находятся в Бельгии, а Понсати - в Шотландии. Политиков в Испании обвиняют в подстрекательстве к мятежу, растрате и неповиновении.
Их адвокаты уже отреагировали на новость, заявив, что политики готовы явиться в суд, но только в тех странах, где они сейчас находятся.Темы: Политика