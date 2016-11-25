Верховный суд Испании закрыл дело о пытках в тюрьме Гуантанамо

Верховный суд Испании положил конец судебному расследованию касательно тюрьмы Гуантанамо, проведенному испанской стороной. Как сообщает El Mundo, коллегия по уголовным делам ратифицировала вынесенное в 2015 году Национальной судебной коллегией решение о прекращении делопроизводства в соответствии с законодательной реформой, ограничивающей универсальную юрисдикцию.

За несколько месяцев до этого Верховный суд также ратифицировал передачу в архив дела о смерти испанского оператора Хосе Коусо в Багдаде, причиной которой стали выстрелы американского танка. В 2015 году он также положил конец расследованию о полетах ЦРУ над территорией Испании. Таким образом, на сегодняшний день в Испании не осталось открытых дел в отношении США.

Причиной, по которой было прекращено судопроизводство по делу о Гуантанамо, был тот факт, что предполагаемый автор преступления не являлся испанцем и не проживал на территории страны. В соответствии с новым законом, наличие испанских граждан в числе жертв больше не является достаточным основанием. Единственное исключение составляют конкретные случаи в области терроризма.

Расследование дела о Гуантанамо было начато в 2009 году. Оно было связано с возможными пытками и преступлениями против моральной целостности в отношении содержащихся в тюрьме исламистов-радикалов. Одним из истцов был Ахмед Абдерраман, известный как "испанский талиб". В качестве ответчиков были заявлены "все авторы физической либо интеллектуальной составляющих преступлений", а также охранники лиц, оказавшихся в заключении после афганской войны 2001 года и авторы плана систематических пыток в их отношении. Таким образом, в эту категорию попадали в том числе и высокопоставленные американские политики.