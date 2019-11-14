Верховный суд Испании не стал отменять ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании отклонил обжалование, поданное бывшим главой Каталонии Карлесом Пучдемоном и его коллегой Антони Комином, в котором они просили отменить ордер на их арест.
Пучдемон и Коми были избраны в Европарламент на последних выборах. И на этом основании попросили аннулировать ордер. Однако Верховный суд Испании счел, что этого недостаточно для получений неприкосновенности и оставил ордер в силе.
В Брюсселе, куда каталонские политики бежали сразу после референдума о независимости, отложили до 16 декабря решение вопроса об их экстрадиции.Темы: Политика