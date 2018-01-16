В трейлере к новому сезону сериала "Черное зеркало" прозвучали перлы Мариано Рахоя

Авторы нового сезона сериала "Черное зеркало" использовали в его рекламе изображение главы испанского правительства Мариано Рахоя, пишет газета ABC. Видео под заголовком "Что было раньше – реальность или Черное Зеркало?" начинается с цитаты премьер-министра: "Нам нужно производить машины, которые позволят нам и дальше производить машины, потому что ни одна машина никогда не будет производить машины". После этой фразы на экране появляются кадры из нового сезона и слоган "Будущее уже здесь".