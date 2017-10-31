В Таррагоне снимают портреты Карлеса Пучдемона

Как сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в муниципалитете, портреты были сняты по указанию мэра Таррагоны Хосепа Феликса Бальестероса, после того, как Пучдемон был отправлен в отставку испанским правительством. Процедура производилась за закрытыми дверями без присутствия прессы.

После того, как о решении городских властей стало известно в партии CUP, её представители обратились в муниципалитет с призывом вернуть портрет Пучдемона в зал заседаний, назвав этот шаг позорным.

Представитель каталонского правительства в Таррагоне Оскар Перис работает в обычном режиме. Он заявил, что ему не поступало каких-либо уведомлений об отставке, в связи с чем он продолжает выполнять свои обязанности. Перис также отметил сильное влияние каталонского правительства в регионе, несмотря на введение прямого управления, а также тот факт, что он и его коллеги были избраны народом.