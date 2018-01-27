В НАТО всерьёз обеспокоены предполагаемым вмешательством России в дела Каталонии

После того, как министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, подтвердила, что Испания намерена в ближайшие семь лет удвоить военные расходы, в Мадрид с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава североатлантического альянса встретился с королём Испании Фелипе VI, главой испанского правительства Мариано Рахоем, а также министром обороны. В ходе визита он посетил Объединённый центр воздушных операций НАТО в Торрехон-де-Ардос (Мадрид), выступил в Центре высшего образования национальной обороны и дал пресс-конференцию.

В интервью газете El País, Столтенберг ответил на вопросы об участии Испании в НАТО, увеличении расходов на оборону и угрозах международной безопасности. В частности, была затронута тема угроз в киберпространстве. Столтенберг заявил, что кибератаки, которые совершаются ежедневно, могут быть основанием для введения в действие статьи 5 соглашения о коллективной обороне.

Генсек НАТО подтвердил, что во время встреч с испанскими властями, среди прочего, обсуждался вопрос российского вмешательства в каталонские события. По его словам, имеются сведения о заинтересованности и попытках России вмешаться во внутренние дела разных стран. Столтенберг подчеркнул, что подобное вмешательство извне является недопустимым. Что касается кампании по дезинформации, он заявил, что в киберпространстве сложно установить, кто является автором тех или иных материалов, даже при возможности определить их географическое происхождение. Глава альянса сообщил, что есть данные, указывающие на то, что недостоверная информация, касающаяся каталонского кризиса, поступала с территории России, а некоторые источники говорят и о причастности российского правительства. Столтенберг отметил, что НАТО подходит к таким сообщениям со всей серьёзностью. При этом ответом на дезинформацию, по его мнению, должна быть не пропаганда, а правда, и для этого существует потребность в свободной и независимой прессе.