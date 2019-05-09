В МИД Испании раскритиковали санкции США в отношении компаний, работающих с Кубой

Глава МИД Испании Жозеп Боррель считает «злоупотреблением властью» решение США узаконить санкции в отношении компаний, работающих с Кубой.
«Это очередная демонстрация отсутствия сотрудничества со стороны американской администрации, принятия экстерриториальных мер, которые, по нашему мнению, представляют собой злоупотребление властью. И поэтому мы против», - объяснил Боррель.
Речь идет о законе Хелмса Бертона 1996 года, который предусматривает санкции не только в отношении Кубы, но и в отношении сотрудничающих с этой страной компаний. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США со 2 мая не будут откладывать применение этого закона.
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